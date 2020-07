Serious Sam 4 - Neuer Trailer zeigt erste Spielszenen aus dem Shooter

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Entwickler Croteam hat einen ersten Gameplay-Trailer zu Serious Sam 4 veröffentlicht. Erwartungsgemäß geht es in dem Video ordentlich zur Sache, wenn Sam "Serious" Stone die Monsterhorden aufmischt. Bis zum Release müssen sich Fans nicht mehr allzu lange gedulden, denn das Spiel erscheint bereits im nächsten Monat.Anders als es der Titel vielleicht vermuten lässt handelt es sich bei Serious Sam 4 um ein Prequel, das zeitlich also vor den bisher veröffentlichten Teilen der Reihe angesiedelt ist. Am Spielprinzip ändert sich dadurch allerdings recht wenig und so steht Sam Stone auch dieses Mal Mentals Alien-Armee nahezu allein gegenüber. Ein neues "Legion"-System soll Tausende von Feinden auf den Bildschirm zaubern, das anpassbare Waffenarsenal wird durch eine automatische Schrotflinte erweitert. Wer möchte, kann sich außerdem im On­line-Koop mit bis zu drei Freunden zusammenschließen.Serious Sam 4 erscheint im Augst 2020 für den PC und Google Stadia. Im nächsten Jahr sollen dann Umsetzungen für weitere Plattformen folgen.