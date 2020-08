Serious Sam 4 - Sam räumt mit dem Papamobil-Mech im Vatikan auf

Alle News zur Spielemesse in Köln

Der Entwickler Croteam hat einen weiteren Trailer zu Serious Sam 4 veröffentlicht, der eine interessante Neuerung des Shooters zeigt: Hier nimmt Sam "Serious" Stone nämlich zumindest zeitweise in einem riesigen Mech Platz, um damit die gewaltigen Alien-Horden zu dezimieren.Das Video feierte seine Premiere bei der neuesten Ausgabe der Future Games Show. Wie wir darin sehen, muss sich der Held im kommenden Ableger der Reihe nicht nur auf seine Handfeuerwaffen und loses Mundwerk verlassen, sondern ist auch mit dem "Papamobil" unterwegs - im Spiel ähnelt dieses aber nur noch entfernt seinem realen Vorbild, denn in Serious Sam 4 ist das Gefährt ein riesengroßer Mech mit enormer Feuerkraft. Auf dem Petersplatz wartet allerdings schon ein Tentakelmonster, das dem Kampfroboter zumindest in Bezug auf die Größe ebenbürtig ist.Serious Sam 4 musste erst kürzlich ein wenig verschoben werden. Dennoch ist der Release-Termin nicht mehr allzu weit entfernt: Der Shooter erscheint am 24. September 2020 für den PC und Google Stadia.