Serious Sam 4 - Neuer Trailer erklärt die Story des Shooters

Mit Serious Sam 4 erscheint in dieser Woche der nächste Teil der Shooter-Reihe für den PC. Um auf die Veröffentlichung einzustimmen, zeigen Devolver Digital und der Entwickler Croteam in einem neuen Trailer, um was es in dem Spiel eigentlich geht.Die Geschichte von Serious Sam 4 spielt vor den bisher veröffentlichten Teilen, es handelt sich also um ein Prequel. Dennoch steht natürlich auch dieses Mal Sam "Serious" Stone im Mittelpunkt der Action, wenn Mentals Monster-Armee einen Angriff auf die Erde startet. Auch an der gewohnten Formel ändert sich nichts und so werden Spieler wieder wei­test­ge­hend im Alleingang mit reichlich Feuerkraft gegen riesige Gegnerhorden kämpfen.Serious Sam 4 erscheint am 24. September 2020 für den PC und Google Stadia. Konsolenfassungen könnten im nächsten Jahr folgen, wurden bisher aber noch nicht konkret angekündigt.