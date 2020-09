Scarlet Nexus - Neuer Story-Trailer von der Tokyo Game Show

Bandai Namco hat zur Tokyo Game Show 2020 einen neuen Gameplay-Trailer zu Scarlet Nexus veröffentlicht. Dieser erläutert noch einmal die Geschichte des Actiontitels im Anime-Stil und stellt einen weiteren spielbaren Charakter vor.Der neue Trailer stellt unter anderem das Waisenkind Kasane Randall vor, das bereits im Al­ter von 12 Jahren in die Obhut der OSF (Others Suppression Force) gelangte und zu einer Elite-Soldatin ausgebildet wurde, um die Einwohner von New Himuka gegen gehirnfressende Kreaturen zu verteidigen. Neben Yuito Sumeragi ist Kasane ein weiterer spielbarer Charakter in Scarlet Nexus und kann im Kampf Psychokinese sowie Wurfmesser einsetzen.Scarlet Nexus hat auch weiterhin noch keinen genauen Termin, das Spiel soll aber ir­gend­wann 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erscheinen.