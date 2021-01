Returnal - Sony stellt das Kampfsystem des PS5-Shooters vor

Mit Returnal erscheint im März der neueste Titel des Entwicklers Housemarque für die PlayStation 5 . In einem neuen Video stellt das Studio jetzt die Gameplay-Mechaniken und vor allem das Kampfsystem des Shooters vor. Dieses zu meistern ist ein wichtiger Schlüssel dafür, in der feindlichen Welt zu überleben.Im Action-Shooter Returnal übernehmen Spieler die Rolle der Astronautin Selene die auf einem fremden Planeten in einer Zeitschleife gefangen ist. Dies bedeutet, dass sie bei jedem Ableben an den Ausgangspunkt zurückgebracht wird. Wie die Entwickler erläutern, gehen dabei aber nicht immer sämtliche Gegenstände und Fähigkeiten verloren. Einige werden auch in den nächsten Durchgang übertragen und dürfen weiter genutzt werden. Dazu können auch einige der insgesamt zehn Standardwaffen gehören, die sich im Laufe des Spiels immer wieder anpassen lassen.Ebenfalls im Video zu sehen ist eine weitere Besonderheit: Spieler können nämlich auch Parasiten einsammeln, die neben schädlichen Effekten durchaus auch nützlich sein können - manche Parasiten stellen etwa Selenes Gesundheit wieder her.Am Release-Termin von Returnal hat sich nichts geändert, dieser ist weiterhin auf den 19. März datiert.