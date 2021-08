Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im September

Viele Prime Gaming Ingame-Inhalte und Twitch-Drops

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - September 2021

Brawlhalla - Dark heart Bundle (1 legend / 1 skin / 1 Emote / 1 sidekick)

Free Fire - Hayato (Charakter)

Madden 22 - Prime Gaming Pack #1

Rogue Company - Jungle Command Sigrid Outfit

31. August - Fall Guys - Snorkeller Bundle

31. August - Sea of Thieves - Pirate Posing Emote, I Love You Emote, Thumbs Up Emote

1. September - Kostenlose Spiele mit Prime: Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! und Unmemory

1. September - Letzte Gelegenheit: Battlefield V, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska und Lost Horizon 2

1. September - FIFA 21 - Prime Gaming Pack #10

1. September - Free Fire - Diamond Royale Voucher (x5)

1. September - Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Calla Lily Seafood Soup

1. September - MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, $100k Ingame-Wähnrung

2. September - Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung und Fahrzeug-Rabatt

2. September - League of Legends - Mystery Skin Shard

3. September - Apex Legends - Seltener Skin für Mirage

9. September - Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung

9. September - Madden 22 - Prime Gaming Pack #2

9. September - Last Day on Earth - 'Caustic' Backpack skin

13. September - League of Legends - Mystery Skin Shard

14. September - Legends of Runeterra - Epic Wildcard

14. September - Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Aurora (7 Tage), Skin Trial Cards of Aurora-Heartbreak Empress (7 Tage), Hero Trial Cards of Irithel (7 Tage), Skin Trial Cards of Irithel-Nightarrow (7 Tage)

15. September - MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, $100k Ingame-Währung

16. September - Free Fire - Wiggle Walk (Emote)

16. September - Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung und Fahrzeug-Rabatt

23. September - Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung

23. September - League of Legends - Mystery Skin Shard

27. September - Valorant - Tower of Power Gun Buddy

28. September - Red Dead Online - Belohnung für ein Vitalism Studies Pamphlet eigener Wahl, 50% Rabatt auf Established oder Distinguished Naturalist Role Item

30. September Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung

Alle Spiele und Loot im Überblick

Für den September hält Amazon sieben Spiele bereit, die man Nutzern von Prime Gaming kostenlos zur Verfügung stellen wird. Zu den Highlights zählen unter anderem Knockout City und Sam & Max Hit the Road. Nach bekannter Manier erhalten Prime-Mitglieder außerdem eine große Anzahl kostenloser Inhalte und Goodies für viele ihrer Lieblingsgames, von klassischer In-Game-Währung über Booster-Packs bis hin zu exklusiven Skins. Unser Überblick zeigt euch dabei die wichtigsten Termine.Amazon wird seine neuen Gratis-Spiele direkt am 1. September zur Verfügung stellen. Mit dabei sind Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! und Unmemory. Vor allem das Sci-Fi-Völkerball von Electronic Arts (EA) und der 2D-Adventure-Klassiker mit den Freelance-Polizisten Sam und Max dürften bei Amazon Prime-Mitgliedern auf Gefallen treffen. Bis zum Start der Titel könnt ihr euch die Prime-Spiele aus dem August weiterhin kostenlos sichern, darunter auch Battlefield 5 Zusätzlich bietet Amazon im September diverse Ingame-Inhalte an. Vorrangig werden hier erneut Skins, digitale Währungen, XP-Booster und Co. kostenlos verteilt. Angeboten werden diese Inhalte unter anderem für beliebte Spiele wie Fall Guys, Genshin Impact, Paladins, Red Dead Online, Apex Legends, Valorant, World of Tanks, GTA Online , Sea of Thieves, League of Legends und Madden 22.Losgelöst von den Prime Gaming-Inhalten können zudem die bekannten Twitch-Drops in entsprechend dafür qualifizierten Streams abgeholt werden. Aktuell sammelt man hier unter anderem Ingame-Goodies für Spiele wie Fortnite, Black Desert Online, World of Warships, Humankind und Smite. Alle weiteren kostenlosen Inhalte findet ihr in der nachfolgenden Übersicht.