Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Oktober

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - Oktober 2021

Brawlhalla - Shogun Bundle: Shogun Koji Skin (inkl. Sword und Bow Weapon Skins), Koji Legend Unlock, Dumbbell Curls Emote, Destiny's Way Bow Skin

Call of Duty - Bogged Down Bundle, World Series of Warzone Summer 2021 Bundle, World Series of Warzone Bundle

Call of Duty Mobile - 1x Epic HBRa3 Assault Rifle mit Moonstone, 1x Rare Abominable Calling Card

Dauntless - Arcslayer Chainblades Skin

Destiny 2 - Dark Horse Exotic Bundle: Dark Horse Exotic Sparrow, The Bandwagon Exotic Ship, Rust Punk Shell Exotic Ghost, Hold On Legendary Emote

Fall Guys - Merry Mastodon costume + 6,500 Kudos

Free Fire - One-eyed Bundle (Costume)

Genshin Impact - 1x Fragile Resin, 4x Mystic Enhancement Ore, 40,000 Mora

New World - "Pirate Pack #1: Pirate Apparel, Pirate Stance Emote, 5K Marks of Fortune

Paladins - Omega Dredge

Rainbow Six Siege - Collab Drop - Fragment

Rogue Company - Good Migrations Weapon Wrap Bundle

Sea of Thieves - Cronch Pistol Pack: Cronch Pistol, The Ferryman Makeup, 5,000 gold

SMITE - Sacred Arrow Rama

Warframe - VERV EPHEMERA

Last Chance to Claim Knockout City

1. Oktober - Gratis-Spiele mit Prime: STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape, Secret Files 3

1. Oktober - Letzte Gelegenheit: Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up!, Unmemory

4. Oktober - League of Legends - Mystery Skin Shard

6. Oktober - Epic Seven - 1x 4-5 Star Artifact Summon Ticket

7. Oktober - Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

7. Oktober - Last Day on Earth - Rank III Corgi Puppy

8. Oktober - Apex Legends - Electric Royalty Bundle for Wattson, new look for the Volt SMG

12. Oktober - Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

13. Oktober - Free Fire - Kapella (Character)

13. Oktober - MLB Tap Sports Baseball '21 - Daily Box, In Game Currency

14. Oktober - Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

14. Oktober - World of Warships - 1x German Battleships container, 20x Black, White, Red camouflages

15. Oktober - Legends of Runeterra - Epic Wildcard

21. Oktober - Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

27. Oktober - Free Fire - Weapon Royale Voucher (x5)

28. Oktober - Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

28. Oktober - World of Tanks - High Voltage Bundle

Amazon stellt im Oktober eine Vielzahl an Gaming-Inhalten für seine Prime-Mitglieder bereit und bietet zudem zehn Spiele kostenlos zum Download an. Zu den Highlights gehören dabei unter anderem Titel wie Star Wars: Squadrons und Alien: Isolation nebst Klassikern wie Wallace & Gromit's Grand Adventures. Über das Prime Gaming-Portal können zudem diverse Ingame-Goodies abgeholt werden, die sich in diesem Monat unter anderem auf Spiele wie New World, Apex Legends, Call of Duty , Destiny 2, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Dauntless, Fall Guys und viele mehr konzentrieren.Weiterhin stehen diverse "Drops" auf der von Amazon betriebenen Streaming-Plattform Twitch bereit. Auch hier kann man sich aktuell zum Beispiel mit Skins zum neuen Online-Rollenspiel (MMORPG) New World eindecken und sich über zusätzliche Inhalte für Spiele wie World of Tanks, Humankind, World of Warships, Warframe, Smite, League of Legends und Co. freuen. Während für Prime Gaming-Inhalte ein aktives Amazon Prime-Konto ( Probemonat kostenlos ) benötigt wird, werden die Twitch-Drops meist auch ohne die kostenpflichtige Mitgliedschaft herausgegeben.Alle Gratis-Spiele sowie der Ingame-Loot, zum Beispiel ein Piratenpaket für New World, können auf der offiziellen Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Sie sind dabei nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. In einigen Fällen wird unter anderem eine Verknüpfung des Twitch- oder Steam-Kontos benötigt. Die so genannten Drops befinden sich hingegen im Twitch Drops-Inventar , das zusätzlich eine Übersicht aller laufenden Aktionen bietet.