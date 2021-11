Prime Gaming: Diese Spiele & DLCs verschenkt Amazon im November

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - November 2021

- Pirate Packs #1 und #2: Swashbuckler Skin, the Pirate Stance und Cutthroart Emotes, 5K Marks of Fortune, Pirate Sword, (3) Crests Far Cry 6 - Vaquero Bundle: Vaquero Outfit Set (Hat, Vest, Pants, Boots, Bracelet), El Caballero Blanco Pistol, Julia's Last Stand Rifle, Pocket Watch Weapon Charm, Vaquero's Ride Horse, Yaran Horseshoe Vehicle Mirror Prop, One Small Pesos Pack (3000 Pesos)

- Primogems x60, Hero's Wit x8, Mora x40000, Crispy Potato Shrimp Platter x5 Call of Duty - Flight School Bundle: Epic Snapshot Operator Skin, Rare Skybird Vehicle Skin, Epic Full Barrage Finishing Move, Rare Screaming Eagles Emblem

- WSOW Fall 2021 Bundle: Epic "Combat Revive" Calling Card, 1-hr 2XP Token, 1-hr 2WXP Token, Epic "Health Beat" Emblem Fall Out 76 - Red Steel Crusader Pistol Paint, Brotherhood of Steel Wallpaper, Mr. Fuzzy Backpack Skin

- 1x Tera-Phantasma, 6x Giga-Phantasma, 20x Leif Rainbow Six Siege - 7-Day Renown Booster

- Prime Gaming Capsule - 650 RP, (1) Unowned 1350 RP Skin Permanent, 200 Orange Essence, (5) Champion Shards, (2) Series 1 Eternals Shards, and (1) 30-Day XP Boost League of Legends - Worlds 2021 - Happiness Overload emote

- Weapon Royale Voucher (x5) Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Story Skip Ticketx100, Event Skip Ticketx100, NRG Restore(L)x30

- Prime Loot 11 Axolotl World of Warships - Premium Cruiser Emden Pack: Tier II Premium German Cruiser Emden, German Commander with 3 skill points

- Elfie costume + 10 helicopter Drops For Honor - Champion Status and Loot, 7 Day Champion Status, 2 Scavenger Crates, 3 Battle Pass Tiers

1. November - Gratis-Spiele mit Prime: Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters

Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters 1. November - Letzte Gelegenheit: STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape, Secret Files 3

3. November - Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 6x Giga-Phantasma, 300,000 Golds

- Last Day on Earth - Caustic' Chopper Skin 9. November - Mobile Legends: Bang Bang - Amazon Prime Chest: Hanabi (7-Day), Hanabi "Fiery Mot" (7-Day), Lancelot (7-Day), Lancelot "Dark Earl" (7-Day)

- Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Element Fragment of Thought x50 Summon Ticket 10. November - Free Fire - Crystal Soul (Cosmetic)

- Legends of Runeterra - Epic Wildcard 19. November - World of Warships - 1x Black Friday Container, 20x Shadow Lurker Camouflages

Alle Spiele und Loot im Überblick

Auch im November 2021 zeigt sich Amazon von seiner spendablen Seite und gewährt Prime-Mitgliedern Zugriff auf eine Handvoll Gratis-Spiele. Die können sich mit Titeln wie Dragon Age: Inquisition, Rise of the Tomb Raider und der Ultimate Edition von Control tatsächlich sehen lassen. Hinzu kommen diverse Action-Adventures und Indie-Games, wie Liberated, Puzzle Agent 2 und Rogue Heroes. Wer sich die Spiele im Portal von Amazon Prime Gaming abholt und sein Prime-Abonnement ( Probemonat kostenlos ) am Laufen hält, kann dauerhaft auf die insgesamt neun Titel zugreifen.Durch die Partnerschaft zwischen Prime Gaming und dem Spieleentwickler Riot Games erhalten Mitglieder weiterhin diverse Vorteile für League of Legends und dem Mobile- sowie Konsolen-Ableger Wild Rift. Eine eigene "Prime Gaming Capsule" sorgt für diversen In-Game-Loot mit Skins, Riot Points, EP-Boosts und weiteren Währungen sowie ab dem 18. November für zweiwöchentliche, exklusive Inhalte für das Mobile-Game. Ähnliche Vorteile gewährt man Spielern von Apex Legends und New World. Für das Amazon-MMO stellt man unter anderem einen Robin Hood-Skin, Emotes und Farbpakete zum Download bereit.Darüber hinaus zeigt die unten aufgeführte Loot-Liste diverse Inhalte für bekannte Spiele, wie Far Cry 6, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Fall Guys, World of Warships, Riders Republic, Dauntless, Valorant und Legends of Runeterra. Ein Großteil der kostenlosen Dreingaben sind auf der Prime Gaming-Webseite zu finden. Abseits davon sollten Spieler zudem die aktuellen und kommenden Aktionen im Twitch Drops-Inventar durchstöbern.