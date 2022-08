Pokémon Karmesin & Purpur: Trailer enthüllt viele neue Features

Legendäre Pokémon mit neuen Formen

Schatzsuche, Tera-Raids und mehr

Nintendo hat einen neuen Trailer zu den beiden Spielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur veröffentlicht, die im Herbst für die Nintendo Switch in den Handel kommen. Das Video heißt uns in der Paldea-Region, dem Schauplatz der neuen Abenteuer, herzlich willkommen und verrät neue Details zu mehreren Gameplay-Features.Den Trailer gab es erstmals am Mittwochnachmittag als Teil der Pokémon Presents-Videopräsentation zu sehen. In dieser wurden gleich mehrere Neuigkeiten aus der Welt der Pokémon vorgestellt, Highlight war aber der Blick auf Pokémon Karmesin & Purpur, die beiden neuen Hauptspiele der Reihe.Fest steht nun, dass die beiden legendären Pokémon Miraidon und Koraidon tatsächlich zu einer Art Allzweck-Fortbewegungsmittel für die Spieler werden und diese sowohl reitend als auch gleitend und schwimmend durch die unterschiedlichen Gebiete Paldeas transportieren. Selbst steile Klippen scheinen für die beiden Begleiter kein Problem darzustellen.Auch eine weitere wichtige Neuerung gibt es im Video zu sehen: Die sogenannte Terakristallisierung lässt Pokémon nicht nur hübsch funkeln, sondern macht diese in Kämpfen auch vorübergehend stärker - es dürfte sich also lohnen, sich etwas genauer mit dem ungewöhnlichen Phänomen auseinanderzusetzen.Als Neuling an einer Pokémon-Akademie werden Spieler während ihres Abenteuers viele neue Freunde finden und unter anderem an einer Schatzsuche teilnehmen. Natürlich gibt es viele bekannte und auch neue Pokémon zu entdecken und eine Reihe unterschiedlicher Arenen warten darauf, gemeistert zu werden. Neu sind die Tera-Raids. In diesen zeitlich begrenzten Events können sich bis zu vier Trainer zusammenschließen, um ein wildes terakristallisiertes Pokémon zu besiegen. Bei Erfolg winken wertvolle Items.Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen am 18. November 2022 für die Switch. Frühkäufer erhalten ein ganz besonderes Pikachu als Geschenk, das die Attacke Fliegen lernen kann und dessen Tera-Typ Flug ist.