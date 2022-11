Pokémon Karmesin & Purpur: Übersichtstrailer zu den neuen Spielen

In dieser Woche erscheinen die beiden Pokémon-Spiele Karmesin und Purpur für die Nintendo Switch . Wer noch immer nicht weiß, worum es in dem neuen Abenteuer geht, für den haben Nintendo und The Pokémon Company einen ausführlichen Übersichts-Trailer mit allen wichtigen Informationen zusammengestellt.Im Video lernen wir Paldea näher kennen, den Schauplatz der beiden Titel. Hier kommen Spieler als Neuling an einer Akademie an und werden gleich auf eine Schatzsuche geschickt, bei der die Region dann frei erkundet werden darf. Wie üblich, muss zu Beginn ein Starter-Pokémon (Felori, Krokel oder Kwaks) ausgesucht werden. Zudem stehen - editionsabhängig - die legendären Pokémon Koraidon oder Miraidon als Transportmittel bereit.Neben der besagten Schatzsuche haben beide Spiele aber noch deutlich mehr zu bieten. So warten acht Arenen darauf, bezwungen zu werden, ein gewisser Arven könnte Hilfe bei der Suche nach seltenen Gewürzen gebrauchen und das Team Star sorgt in der Region immer wieder für neuen Ärger. Das Phänomen der Tera-Kristallisierung dürfte ebenfalls für Abwechslung und besondere Herausforderungen sorgen, da es die Pokémon noch einmal deutlich stärker macht.Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen am 18. November 2022 sowohl im Einzelhandel als auch im E-Shop exklusiv für die Nintendo Switch.