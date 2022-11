Nintendo zeigt einen neuen Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur

Pokémon-Fans haben allen Grund zur Freude, denn schon bald erscheinen Pokémon Karmesin & Purpur für die Nintendo Switch . Um gebührend auf den Start einzustimmen, zeigen Nintendo und The Pokémon Company heute einen neuen Trailer mit vielen Ausschnitten aus den Spielen.Im Trailer, den man auch gut als Musikvideo bezeichnen könnte, sehen wir, wie mehrere Schüler in der Paldea-Region zu einer Schatzsuche aufbrechen und zusammen mit ihren Freunden und natürlich auch ihren Pokémon viele Abenteuer erleben. Neben verschiedenen Taschenmonstern einschließlich der legendären Pokémon Koraidon und Miraidon zeigt das Video unter anderem auch die neuen Tera-Kristallisierungen. Untermalt werden die farbenfrohen Bilder von Ed Sheerans Song "Celestial".Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen am 18. November 2022 für die Switch. Wie Nintendo am Ende des Videos verrät, können Besitzer älterer Pokémon-Titel mit ihren Spielständen kosmetische Handyhüllen im Spiel freischalten.