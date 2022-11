Pokémon Karmesin & Purpur: Nintendo zeigt den Launch-Trailer

Mit Pokémon Karmesin & Purpur ist ab sofort die inzwischen neunte Generation der Spielereihe erhältlich. Schauplatz ist dieses Mal die Paldea-Region, in der es neben neuen Pokémon noch vieles mehr zu entdecken gibt. Zum Start gibt es natürlich noch einmal einen frischen Trailer, der uns in das neue Abenteuer eintauchen lässt.Pokémon Karmesin & Purpur ist seit letztem Freitag für die Nintendo Switch erhältlich und wie gewohnt müssen sich Spieler zwischen einer von zwei Editionen entscheiden (sofern sie denn nicht gleich beide kaufen). Unterschiede gibt es zunächst bei den Pokémon selbst, von denen einige exklusiv in jeweils nur einer Edition zu finden sind. Wer seinen Pokédex vervollständigen möchte, muss sich daher mit Besitzern der anderen Edition austauschen.Es gibt aber noch weitere Unterschiede, denn während in Pokémon Karmesin das legendäre Pokémon Koraidon als Reittier bereitsteht, nehmen Trainer in Pokémon Purpur auf Miraidon Platz. Je nach Edition landen Spieler außerdem an einer anderen Akademie in der Paldea-Region, um ihr Abenteuer von dort aus zu starten. Dementsprechend gibt es dann auch andere Outfits beziehungsweise Schuluniformen und auch andere Professoren.