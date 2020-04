PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen PS4-Spiele im April 2020

Uncharted 4: A Thief's End

Nach diversen Leaks äußert sich Sony nun auch offiziell zu den Gratis-Spielen für die PS4, die ab dem 7. April allen Abonnenten von PlayStation Plus zur Verfügung stehen werden. Die beiden Titel können sich sehen lassen: Vor allem mit Naughty Dog's Action-Adventure Uncharted 4: A Thief's End steht ein echtes, wenn auch bereits vier Jahre altes Highlight zum Download bereit. Racing-Fans kommen hingegen mit Codemasters Dirt Rally 2.0 auf ihre Kosten. Wer auf die kostenlose Spiele im April wartet, sollte nicht vergessen sich die PS Plus-Games aus dem März zu sichern. Noch bis zum 6. April können sich Mitglieder Shadow of the Colossus und Sonic Forces auf die PlayStation 4 holen.Das PlayStation Plus-Abo schlägt derzeit mit 5 bis 9 Euro pro Monat zu Buche und bietet neben den angesprochenen, monatlichen Gratis-Titeln den Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen. Außerdem verspricht Sony exklusive Angebote und Rabatte für seine Plus-Mitglieder, die im hauseigenen PlayStation Store sichtbar sind. Obendrein erhalten Konsolen-Besitzer einen Cloud-Speicher mit einer Kapazität von 100 GB für Spielstände (Savegames) und den PS Plus-Hub als erste Anlaufstelle für alle Vorteile des Abonnements. Über die neuen PlayStation Plus-Spiele im April 2020 schreibt der PS Blog wie folgt."Das von Kritikern gefeierte Abenteuer-Epos Uncharted 4: A Thief's End von Naughty Dog kommt zu PS Plus! Mehrere Jahre nach seinem letzten Abenteuer sieht Nathan Drake - ehemaliger Schatzsucher - sich gezwungen, in die Welt der Diebe zurückzukehren. Diesmal ist es persönlich - Drake begibt sich auf eine visuell eindrucksvolle Reise um die ganze Welt, um eine historische Verschwörung hinter einem sagenhaften Piratenschatz auf­zu­de­cken. Nathan Drakes größtes Abenteuer erfordert Scharfsinn, schnelle Fäuste und er­fin­de­ri­schen Einsatz eurer Waffen, während er seine physischen Kräfte, seine Willenskraft und seine Opferbereitschaft an ihre Grenzen treibt, um seine Liebsten zu retten.""In dieser realistischen Rennsimulation erlebt ihr perfekte Fahrpräzision und benötigt Nerven aus Stahl. Rast über eine Vielzahl legendärer Rallystrecken auf der ganzen Welt, um echten Ruhm (und immer schnellere Rundenzeiten) zu erlangen. DIRT Rally 2.0 ist das Beste, was das britische Studio Codemasters zu bieten hat: herausfordernde Strecken, Wetter-Systeme mit hohem Einfluss auf das Renngeschehen, umfassende Fahrzeuganpassungen und vieles mehr. Insgesamt ein Meisterstück des Off-Road-Rennsports."