PlayStation Plus im März: Übersicht der neuen Gratis-Spiele für PS4

Shadow of the Colossus

Sonic Forces

Sony gibt offiziell bekannt, welche PS4-Spiele für Abonnenten des PlayStation Plus-Dienstes im März "kostenlos" zur Verfügung stehen werden. Mit Shadow of the Colossus schafft es das 2018 erschienene Remake des beliebten PS2-Klassikers in die Spiele-Flatrate der PlayStation 4 . Außerdem platziert man den Multi-Plattformer Sonic Forces in der Auswahl für den kommenden Monat, welcher vor mehr als zwei Jahren nicht nur für die Sony-Konsole, sondern auch für die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht wurde.Beide Titel stehen ab Dienstag, den 3. März, bis einschließlich 6. April 2020 zum Download bereit. Bis zum 4. März besteht zudem noch die Möglichkeit die drei Spiele BioShock: The Collection , Die Sims 4 und Firewall: Zero Hour herunterzuladen. Sie sind Bestandteil der kostenlosen Dreingabe des PS Plus-Abos aus dem aktuellen Monat Februar. Weiterhin kün­digt Sony an, dass man seinen zahlenden PS Plus-Mitglieder ab dem 27. März eine kos­ten­lo­se Wochenend-Testversion des "intensiven asymmetrischen" Multiplayer-Actionspiels Predator: Hunting Grounds zur Verfügung stellen wird.Eine PS Plus-Mitgliedschaft für die PlayStation 4 schlägt derzeit mit mindestens 5 Euro pro Monat zu Buche, wenn man sich für das Jahresabo entscheidet. Der maximale monatliche Betrag liegt bei 8,99 Euro. Neben den Gratis-Spielen für die PS4 bietet das Abonnement von PlayStation Plus Zugriff auf den Online-Multiplayer, 100 GB Cloud-Speicher für Spiel­stän­de (Savegames) und diverse exklusive Angebote und Rabatte im PlayStation Store.Die Geschichten erzählen von einem antiken Reich, in dem Kolosse die majestätische Landschaft durchstreifen. Gebunden an dieses Land, besitzen diese Kreaturen den Schlüssel zu einer mystischen Kraft der Wiederbelebung - eine Kraft die ihr braucht, um eine ge­lieb­te Person wieder zum Leben zu erwecken! Shadow of the Colossus ist eine atemberaubende Reise durch antike Länder, auf der ihr die gigantischen Bestien sucht. Bewaffnet mit nur einem Schwert und einem Bogen erkundet ihr weitläufige Landschaften und entdeckt alle Kolosse - eine einzigartige Herausforderung die euren Verstand, eure Entschlossenheit und euer Können testen wird.In Sonic Forces hat der fiese Dr. Eggman zusammen mit einem mysteriösen neuen Bösewicht namens Infinite fast die ganze Welt er­obert. Jetzt musst du Sonic dabei helfen, eine Armee aufzustellen, um die Welt zu retten und gegen Chaos und Zerstörung zu käm­pfen. Nimm es mit dem modernen Sonic in atemberaubendem Tempo mit Feinden auf, katapultiere dich mit dem klassischen Sonic über ge­fähr­li­che Plattformen und erstelle deinen eigenen Helden-Charakter mit einer Vielzahl mächtiger Gadgets.