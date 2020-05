PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen PS4-Spiele im Mai 2020

Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition

Landwirtschafts-Simulator 19

Besitzer der PlayStation 4 mit einem aktiven PS-Plus-Abo kommen ab sofort in den Genuss von zwei neuen Gratis-Spielen. Vom 5. Mai bis zum 1. Juni stehen die beiden Titel Cities: Skylines und Landwirtschafts-Simulator 19 kostenlos für die Sony-Konsolen zum Download bereit. Im Gegensatz zu den beiden April-Highlights Uncharted 4: A Thief's End und Dirt Rally 2.0 entschleunigen die neuen Si­mu­la­tio­nen für die PS4 den aktuell durch die Coronavirus-Krise stressigen Alltag und sorgen zu Hause für eine gewisse Langzeitmotivation.Für ein Abonnement von PlayStation Plus werden derzeit monatlich circa 5 bis 9 Euro fällig, je nachdem für welche Zahlungsweise (1-12 Monate) sich PS4-Spieler entscheiden. Ebenso wie bei Microsofts Xbox Live Gold für die Xbox One erhalten Plus-Mitglieder jeden Monat mindestens zwei neue Gratis-Games und profitieren zudem von einem Zugang zum Online-Multiplayer-Modus vieler Titel. Im PlayStation Store gewährt Sony seinen Abonnenten weiterhin exklusive Angebote und Rabattaktionen. On top erhalten Spieler einen 100 GB großen Cloud-Speicher für das Sichern von Spielständen (Savegames).Über die neuen PlayStation Plus-Spiele im Mai 2020 schreibt der offizielle PS Blog wie folgt.Habt ihr das Zeug dazu, eine kleine, lebhafte Gemeinde in eine florierende Megacity zu verwandeln? In dieser gefeierten Stadtbau-Simulation von Paradox Interactive trefft ihr die Entscheidungen, die eure Stadt gedeihen lassen oder sie zu Grunde richten. Ihr benötigt die richtige Strategie, um euer aufstrebendes Ökosystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren und sicherzustellen, dass eure stetig wachsende Bevölkerung zufrieden bleibt und die Branchen weiter gedeihen, mit denen eure Metropole floriert.Seid ihr vom aufregenden Stadtleben gestresst und möchtet ein etwas entspannteres Le­bens­mo­dell ausprobieren? Zieht euch mit Landwirtschafts-Simulator 19 aufs Land zurück! Der Entwickler GIANTS Software hat eine Fülle von landwirtschaftlichen Aktivitäten ein­ge­baut, denen ihr beim Aufbau und der Pflege eures Gehöfts nachgehen könnt. Erntet Feld­früch­te, züchtet Vieh, bewirtschaftet den Wald, reitet eure eigenen Pferde … oder setzt euch einfach hinter das Steuer eures John Deere-Traktors oder eines anderen von über 300 authentischen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und dreht eine Runde.