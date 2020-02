Outriders - Erster Trailer zum Koop-Shooter des Bulletstorm-Studios

Bereits auf der E3 im vergangenen Jahr hatte Square Enix den Koop-Shooter Outriders angekündigt. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu sehen, die ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte verrät. Außerdem steht nun fest, dass das Spiel für weitere Plattformen erscheint. Leider verschiebt sich gleichzeitig der Veröffentlichungszeitraum nach hinten.Outriders ist ein kooperativer Shooter für bis zu drei Spieler. Schauplatz ist der unbekannte Planet Enoch, der von der Menschheit als potentielle neue Heimat ausgesucht wurde. Allerdings nimmt eine Anomalie großen Einfluss auf die Neuankömmlinge und entfesselt ungeahnte Kräfte in ihnen. Im Verlauf der Geschichte müssen Spieler einem Signal unbekannter Herkunft folgen und dabei verschiedene Regionen des Planeten durchqueren. In Feuergefechten lassen sich zahlreiche Waffen und Items einsetzen. Genauere Details zumGameplay wollen die Entwickler demnächst noch bekanntgeben.Bisher war Outriders nur für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One angekündigt, nun steht fest, dass es auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint. Allerdings verschiebt sich damit die geplante Veröffentlichung von Sommer 2020 auf Weihnachten 2020. Outriders entsteht beim Studio People Can Fly (Bulletstorm).