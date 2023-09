Ohne DLSS & FSR: Die PC-Anforderungen von Assassin's Creed Mirage

XeSS anstatt DLSS und FSR

Keine Framerate-Limit am PC

Assassin's Creed Mirage erscheint Anfang Oktober neben den Versionen für die Konsolen von Sony und Microsoft auch für den PC. Jetzt stehen die genauen Systemanforderungen fest, außerdem stellt ein neuer Trailer die Technik-Features der PC-Fassung vor. Und diese sind durchaus ein wenig überraschend.Das Video, welches Ubisoft für das neueste Assassinen-Abenteuer veröffentlicht hat, widmet sich einzig den besonderen PC-Funktionen von Mirage. Dabei wird deutlich, dass das Studio eine Kooperation mit Intel eingegangen ist und sich so vor allem Besitzer entsprechender Hardware über besondere Optimierungen freuen dürfen.Demnach unterstützt Assassin's Creed Mirage die Upscaling-Funktion Intel XeSS. Die Konkurrenz-Technologien Nvidia DLSS und AMD FSR werden hingegen nicht genannt und sind (zumindest zum Start) wohl auch nicht verfügbar. Ob diese zu einem späteren Zeitpunkt als Patch nachgeliefert werden, ist derzeit nicht bekannt. Weiter nennt Ubisoft Optimierungen für Intel Arc-Grafikprozessoren und Prozessoren der 13. Intel Core-Generation.Die vollständigen Systemanforderungen für Assassin's Creed Mirage fallen hingegen wenig überraschend aus. Allerdings sollten Gamer in jedem Fall eine SSD für die Installation einplanen, klassische HDDs werden von Ubisoft für das Spiel grundsätzlich nicht empfohlen.Die PC-Version unterstützt eine 4K-Auflösung mit HDR und unlimitierter Framerate. Die Geschichte des Straßendiebs Basim lässt sich dabei auch auf ultrabreiten Monitoren und auf Systemen mit mehreren Bildschirmen erleben. Ubisoft nennt außerdem eine Kompatibilität zu MSI Ambient Link und dem OWO Haptic Gaming System - eine Weste, mit der Spieler etwa Treffer am eigenen Körper spüren können.Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S