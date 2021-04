No Man's Sky: Das Expeditions-Update bringt einen neuen Spielmodus

No Man's Sky hat sein nächstes Update-Paket erhalten. "Expeditions" bringt unter anderem einen neuen Spielmdodus mit saisonalen Herausforderungen für Spieler. Zum Start der zusätzlichen Inhalte zeigt Hello Games zusammen mit Sony den passenden Trailer.Wichtigste Neuerung des Expeditions-Updates ist ein braundneuer Spielmodus, in dem Spieler nun auch gemeinsam auf Expeditionen aufbrechen können und dazu auf demselben Planeten starten. Wer möchte, kann zusammen mit Freunden verschiedene Heraus­for­de­run­gen meistern und so neben Missionsabzeichen zudem einzigartige Inhalte freischalten. Saisonale Ver­än­de­run­gen sollen langfristig für Abwechslung sorgen.Das Expeditions-Update ist ab sofort für alle Besitzer von No Man's Sky ohne zusätzliche Kosten auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X er­hält­lich.