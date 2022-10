No Man's Sky: Waypoint-Update und Switch-Version erschienen

Die Weltraumsimulation No Man's Sky hat ihrem nächsten großen Meilenstein erreicht. Update 4.0 bringt zahlreiche Verbesserungen, die unter anderem Design und die Balance betreffen. Außerdem ist das Spiel nun auch für die Nintendo Switch erhältlich.Über benutzerdefinierte Spielmodi können Spieler das Gameplay individuell an ihren eigenen Stil anpassen und etwa die Stärke von Gegnern oder die Schwere von Schäden anpassen. Neu mit dabei ist auch ein Relaxed-Modus, der mit einem stark gesenkten Schwierigkeitsgrad zu entspannten Erkundungstouren einlädt. Ein Auto-Save-Feature soll verhindern, dass Fortschritte verloren gehen können.Weitere Verbesserungen gibt es zudem beim Inventar, wo jetzt etwa Filter für mehr Übersicht sorgen. Die Level-Obergrenze von Schiffen, Waffen und Spielern wurde deutlich erhöht und es gibt neue Ziele und Herausforderungen während der Missionen.Auf dem PC sorgt die Technologie AMD FidelityFX Super Resolution 2 für eine verbesserte Performance, zudem ist No Man's Sky ab sofort auch für die Nintendo Switch erhältlich. Dort unterstützt das Spiel Touch-Eingaben, die Joy-Cons und den Pro-Controller sowie den Handheld- und TV-Modus der Hybridkonsole. Details zu allen Neuerungen fasst die Entwickler in den Patch Notes zusammen.