Super Mario Bros. Wonder: Nintendo stellt das Spiel ausführlich vor

Spielwelt und Charaktere

Power-ups, Wunderblumen und Abzeichen

Lokal und online mit Freunden spielen

Am 20. Oktober 2023 erscheint mit Super Mario Bros. Wonder das nächste große Abenteuer von Mario und seinen Freunden für die Nintendo Switch . Ein neuer Trailer stellt das Spiel jetzt ausführlich vor und verrät mehr über die Geschichte, die Spielwelt, Charaktere, Power-ups und Abzeichen sowie den Koop- und Online-Modus.In Super Mario Bros. Wonder werden Mario und Co. vom Prinzen Florian in das Blumenkönigreich eingeladen. Dort sorgt allerdings kurz darauf schon Bowser für Ärger, da er in den Besitz der Wunderblume gelangt, mit dem Schloss des Prinzen verschmilzt so und das Königreich in große Gefahr bringt.Spieler arbeiten sich während des Abenteuers wie gewohnt Schritt für Schritt auf einer Weltkarte voran und besuchen sieben unterschiedliche Gebiete, darunter die Röhrenfelsen-Wiese und die Blüteninsel. Erstmals gibt es nun auch offene Gebiete, in denen Level in beliebiger Reihenfolge absolviert werden können.Neben Mario sind noch viele weitere Charaktere spielbar. Dazu zählen zunächst Luigi, Peach, Daisy, Blauer Toad, Gelber Toad und Toadette, die sich jedoch nur optisch voneinander unterscheiden. Anders sieht dies bei Mopsie und Yoshi aus, die beide keinen Schaden nehmen. Letzterer beherrscht zudem einen Flatterflug und kann Gegenstände spucken.Im Blumenkönigreich warten viele Überraschungen darauf, entdeckt zu werden. Dazu zählen neue Power-ups wie die Elefantenfrucht, die Mario (oder eine andere Figur) in einen Elefanten verwandelt oder Wunderblumen, die immer wieder neue Effekte auslösen und etwa Röhren lebendig werden lassen, die Spielwelt neigen oder gleich den ganzen Blickwinkel verändern.Neu im Spiel sind Abzeichen, welche dem Spieler besondere Fähigkeiten verleihen und so in schweren Abschnitten weiterhelfen. Beispielsweise können Abzeichen den Fall von Mario und Co. verlangsamen, diese Rettungssprünge vollführen lassen oder sie sogar unsichtbar machen.Online oder im lokalen Koop an einer Konsole können bis zu vier Spieler gemeinsam das Blumenkönigreich retten. Besiegte Spieler verwandeln sich in ein Phantom und können kurzzeitig von ihren Freunden zurückgeholt werden. Wer mit Online-Anbindung allein spielt, sieht andere Online-Spieler als Geister in der Welt und darf diesen sogar bei ihrem Abenteuer helfen.