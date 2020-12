Neues Kostüm: Das Fall Guys-Team wünscht frohe Weihnachten

Devolver Digital und Mediatonic bedanken sich bei allen Spielern von Fall Guys mit einem unterhaltsamen Live-Action-Trailer, der zugleich ein kostenloses Bonus-Kostüm ankündigt. Dieses kann direkt im Spiel anprobiert werden, steht aber nur zeitlich begrenzt zur Ver­fü­gung.Das Video zeigt eine Bohne, die Weihachten unter den Menschen verbringt, bei den Vor­bereitungen auf das Fest aber doch recht tollpatschig ist. Schließlich findet aber die Be­sche­rung statt und auch die Bohne geht natürlich nicht leer aus: Sie bekommt ein Weih­nachts­mann­kos­tüm, welches vom 21. bis zum 25. Dezember auch kostenlos in Fall Guys auf dem PC und der PlayStation 4 genutzt werden kann.Fall Guys befindet sich derzeit in Season 3, die noch weitere winterliche Kostüme enthält. Wer möchte, kann sich im Spiel also auch als Yeti, Kerze, Rentier oder Eisprinzessin ver­kleiden.