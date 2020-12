Monster Hunter Rise: Neues Video kündigt Switch-Demo für Januar an

Im September hatte Nintendo mit Monster Hunter Rise einen weiteren Ableger der Spiele-Reihe angekündigt . Ein neuer Trailer zeigt jetzt ein paar der Monster, die Switch-Spieler ab dem kommenden Frühjahr jagen dürfen. Außerdem wurde eine Demo angekündigt - und auch PC-Spieler dürfen sich eventuell auf das Spiel freuen.Das rund dreieinhalb Minuten lange Video zeigt neue Monster wie den Allesfresser Bishaten oder den Somnacanth, der seine Feinde einschläfern kann, und liefert weitere Einblicke in die Spielwelt. Switch-Spieler dürfen Monster Hunter Rise bereits im Januar 2021 in Form einer Demoversion anspielen. Ein genauer Termin oder Details zum Umfang der Demo wurden aber noch nicht kommuniziert. Die finale Version soll am 26. März erscheinen.Bislang wurde Monster Hunter Rise von Capcom als Exklusivtitel für die Switch vorgestellt, durch einen Leak wurde nun aber bekannt, dass das Spiel nach sechs Monaten Ex­klu­si­vi­tät auch für den PC erscheinen soll. Bestätigt oder widerlegt wurde diese Information bis­lang aber noch nicht.