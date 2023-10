Modern Warfare 3: Live-Action-Trailer zeigt uns eine reale CoD-Lobby

Activision hat einen weiteren Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3 veröffentlicht: In diesem gibt es aber keine neuen Spielszenen zu sehen, stattdessen zeigt das prominent besetzte Video, wie eine "ganz normale" CoD-Lobby im echten Leben aussehen könnte.Es ist fast schon so etwas wie eine Tradition: Kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Teils der Call of Duty-Reihe finden sich zahlreiche (mehr oder weniger) bekannte Stars aus Film, Sport oder Musik zu einem Live-Action-Werbespot zusammen - auch der Start von Modern Warfare 3 stellt hier keine Ausnahme dar.In dem rund zwei Minuten langen Video "Die Lobby" sehen wir, wie ein junger Mann namens Carlos (Spielername: Killswitch) Zutritt zu einer realen Call of Duty-Lobby erhält. In dem dort herrschenden Durcheinander lassen sich nicht nur massig Anspielungen auf Modern Warfare 3 (Maps wie Rust, Favela oder Terminal sowie den Zombie-Modus) finden, sondern auch Prominente wie die Rapper 21 Savage und Central Cee oder der NBA-Profi Devin Booker entdecken.Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S