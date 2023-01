Minecraft Legends: Neuer Trailer verrät das Release-Datum

Mit Minecraft Legends erscheint in diesem Jahr ein weiterer Ableger des Sandbox-Hits mit Klötzchengrafik und lässt vor allem Strategen auf ihre Kosten kommen. Jetzt hat das Spiel auch ein Erscheinungsdatum. Wann es so weit ist, verrät ein neuer Gameplay-Trailer.Minecraft Legends startet am 18. April 2023, und zwar auf so ziemlich jeder Plattform: Neben dem PC, der Xbox One und Xbox Series X/S gibt es das Spiel ab diesem Datum auch für die PlayStation 4 PlayStation 5 sowie Nintendo Switch. Zudem ist es im Xbox Game Pass und PC Game Pass enthalten.Im neuesten Spiel der Mojang Studios und von Blackbird Interactive erkunden Spieler das vertraute Minecraft-Universum, wobei es in den unterschiedlichen Regionen viel Neues zu entdecken gibt. In der Kampagne muss dabei noch eine Invasion der Piglin in taktisch anspruchsvollen Schlachten abgewehrt werden, bevor diese die gesamte Oberwelt im Chaos versinken lassen.Einen Player-versus-Player-Modus gibt es in Minecraft Legends ebenfalls. Hier können sich bis zu vier Spieler gemeinsam ins Gefecht stürzen und dabei sowohl mit- als auch gegeneinander kämpfen.