Minecraft Legends: Der Klötzchen-Hit bekommt Strategie-Ableger

Echtzeitstrategie im Minecraft-Look

Die Skelette haben es bereits vor dem Xbox and Bethesda Games Showcase von Microsoft von den Dächern gepfiffen, dass Minecraft einen Echtzeitstrategie-Ableger bekommen wird und auf dem E3-Ersatz-Event haben die Redmonder das Spiel auch bestätigt - Minecraft Legends ist tatsächlich ein solches Spinoff.Dass Microsoft ein Herz für Real Time Stretegy (RTS) hat, ist spätestens seit Age of Empires bekannt, der Redmonder Konzern hat nicht nur die älteren Spiele der Reihe neu aufgelegt, sondern mit Teil 4 auch einen echten neuen Teil veröffentlicht. Deshalb war auch niemand wirklich überrascht als durchsickerte, dass Minecraft sein zweites großes Spinoff bekommt.Denn der Klötzchen-Hit hat mit Minecraft Dungeons vor zwei Jahren seinen ersten Ableger bekommen, dieser war und ist eine Art kinderfreundliche Version von Action-Rollenspielen wie Diablo. Und ganz ähnlich wird es wohl auch Minecraft Legends machen, aber eben in Richtung Echtzeitstrategie.Der Trailer, den Microsoft und Entwickler Mojang auf dem Xbox and Bethesda Games Showcase gezeigt haben, lässt jedenfalls kaum Zweifel, in welche RTS-Richtung das Ganze gehen wird. Im typischen bunten Look des mittlerweile elf Jahre alten Sandbox-Dauerbrenners wird man Truppen managen und Gebäude aufbauen können, um eine dunkle Bedrohung zurückzuschlagen. Microsoft schreibt dazu, dass die Spieler "die Overworld gegen eine gefährliche Bedrohung der Piglin" verteidigen müssen.Der Konzern verspricht, dass Spieler auf "alte Bekannte" treffen werden, um die Invasion zurückzuschlagen. Allzu detailliert wird das Unternehmen aber nicht, was Minecraft Legends tatsächlich bieten wird.Hauptverantwortlich für Minecraft Legends ist übrigens Blackbird Interactive, dieses Studio ist am besten für Homeworld 3 bekannt und hat zuletzt auch den Geheimtipp Hardspace: Shipbreaker geschaffen. Erscheinen soll der Minecraft-Ableger nächstes Jahr, einen konkreten Termin hat Microsoft bisher nicht genannt.