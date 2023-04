Minecraft Legends: Action-Strategiespiel zeigt sich im Launch-Trailer

Minecraft für Strategen

Die Invasion der Piglins hat begonnen! Ab sofort ist das actionreiche Strategiespiel Minecraft Legends für PC und Konsole erhältlich. Zum Start präsentieren Microsoft, Mojang und das Studio Blackbird Interactive den offiziellen Launch-Trailer mit vielen neuen Gameplay-Szenen.In Minecraft Legends befindet sich die Oberwelt in großer Gefahr: Überall öffnen sich Netherportale, durch die Piglins in die einst friedliche Welt einfallen. Um deren endgültige Zerstörung zu verhindern, müssen Spieler zu dem Helden werden, der die Bewohner der Oberwelt vereint und im Kampf anführt.Zwar können Spieler in Minecraft Legends auch selbst kämpfen, viel wichtiger ist es aber, starke Verbündete zu finden und diese strategisch klug einzusetzen. Doch auch das Erkunden der Karte und die Suche nach Ressourcen spielen in der Schlacht gegen die Piglins eine entscheidende Rolle. Wer die Kampagne nicht allein bestreiten möchte, darf sich im Koop mit bis zu drei Freunden zusammenschließen.Zusätzlich zur Kampagne warten in Minecraft Legends auch ein Player-versus-Player-Modus und monatliche Herausforderungen. Für weitere Abwechslung sorgt ein interessantes Detail im Story-Modus: Hier wird die Spielwelt nämlich bei jedem Neustart neu generiert.Minecraft Legends ist für den PC, die Xbox One Xbox Series X/S , Xbox Cloud Gaming, PlayStation 4 PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. Außerdem hat das Spiel auch direkt seinen Weg in den Xbox Game Pass/PC Game Pass gefunden.