Midnight Suns: Neues Taktikspiel der XCOM-Macher im Launch-Trailer

Marvel-Helden gegen Dämonen

Bereits in wenigen Tagen erscheint das Taktik-Rollenspiel Marvel's Midnight Suns für den PC sowie die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft. Den bevorstehenden Start feiert 2K Games mit dem offiziellen Launch-Trailer, der uns schon jetzt in die dunkle Seite des Marvel-Universums eintauchen lässt.In Marvel's Midnight Suns haben sich die Dämonenfürstin Lilith und die Gottheit Chthon verbündet, um die Welt der Lebenden zu zerstören. Der Release-Trailer zeigt, wie Lilith das Sanctum Sanctorum übernimmt und mit ihrer neuen Macht die Horden der Unterwelt auf die Erde loslässt. Die letzte Hoffnung, die Apokalypse doch noch aufhalten zu können, ruht auf einem Team bunt zusammengewürfelter Helden, die Spieler nach Belieben für jede Mission rekrutieren können.Angeführt wird die Gruppe dabei stets vom Jäger (oder der Jägerin), dem ersten vollständig anpassbaren Marvel-Helden, der speziell für das Spiel entworfen wurde. Neben dem Geschlecht wählen Spieler auch das Aussehen und die Fähigkeiten ihres ganz persönlichen Helden.Entwickelt wurde Midnight Suns von den XCOM-Machern bei Firaxis Games. In Sachen Gameplay orientiert sich das neue Spiel zumindest in seinen Ansätzen an der erfolgreichen Strategiespielreihe. Die taktischen Kämpfe verlaufen auch hier rundenbasiert, werden jedoch durch ein Kartensystem ergänzt, welches die Helden mit temporären Verbesserungen ausstattet. Welche Fähigkeitskarten zu Beginn einer jeden Runde verfügbar sind, entscheidet der Zufall.Marvel's Midnight Suns erscheint am 2. Dezember 2022 zunächst für den PC, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 . Wer jetzt noch vorbestellt, sichert sich einen zusätzlichen Defenders-Skin für Doctor Strange. Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint das Spiel zudem noch für die PlayStation 4 Xbox One und Switch.