Marvel's Midnight Suns: Neuer Trailer verkündet den Release-Termin

Marvel-Fans, die sich obendrein auch noch für Taktik-RPGs à la XCOM interessieren, sollten sich den 2. Dezember rot im Kalender anstreichen: 2K Games und Firaxis veröffentlichen an diesem Datum nämlich Marvel's Midnight Suns für den PC sowie die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft.Wie es nun einmal üblich ist, wurde der Termin zusammen mit einem neuen Trailer enthüllt, der viele neue Einblicke in das Spiel liefert. Die schnell geschnittenen Schnipsel aus Zwischensequenzen und tatsächlichem Spielszenen zeigen unter anderem das Kartensystem, das in dem Taktik-Rollenspiel ein wichtiger Gameplay-Faktor ist. Außerdem wird noch einmal deutlich, dass Entscheidungen des Spielers von großer Bedeutung sind und den Verlauf der weiteren Handlung beeinflussen.Der Release-Termin von Marvel's Midnight Suns gilt allerdings nur für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Das Spiel erscheint auch noch für PlayStation 4 und Xbox One sowie die Nintendo Switch, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt.Es wurde zusätzlich noch eine Kurzfilm-Reihe angekündigt, welche uns die Vorgeschichte des Spiels erzählen soll. Auch zu dieser gibt es bereits ein Teaser-Video . Die erste von fünf Episoden erscheint am 31. Oktober.