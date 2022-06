Marvel's Midnight Suns: Neuer Trailer zum Taktikspiel veröffentlicht

In Marvel's Midnight Suns schickt der Entwickler Firaxis Games eine Reihe bekannter Helden in strategisch betonte Schlachten, um eine finstere Bedrohung aufzuhalten. Der neueste Cinematic-Trailer zum Spiel enthüllt drei weitere Comic-Figuren, die in dem Spiel einen Auftritt haben werden. Außerdem steht nun das genaue Release-Datum fest.Spieler führen in Midnight Suns in der Rolle des (selbst gestalteten) Charakters Hunter eine Riege bunt zusammengewürfelter Marvel-Helden an, die es mit der Dämonin Lilith und ihrer finsteren Armee aufnehmen müssen. Zu den Helden zählen etwa Blade, Ghost Rider, Wolverine oder Iron Man, im neuen Trailer stößt nun auch Spider-Man zu der Gruppe hinzu, wohingegen sich Venom und der Hulk eher unfreiwillig Liliths Seite anschließen.Ursprünglich sollte Marvel's Midnight Suns bereits im März dieses Jahres erscheinen, musste dann jedoch verschoben werden. Neuer Termin ist inzwischen der 7. Oktober 2022.