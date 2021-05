Metro Exodus: Das sind die Neuerungen in der Enhanced-Edition

Metro Exodus hat auf dem PC ein größeres Update erhalten, welches unter anderem Raytracing und schärfere Texturen mitbringt und den Shooter so optisch auf eine neue Stufe heben soll - sofern die geeignete Hardware vorhanden ist. Auch die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft sollen schon bald von den Neuerungen profitieren.Das Update auf die Enhanced Edition kann ab sofort von allen Besitzern von Metro Exodus kostenlos auf dem PC heruntergeladen werden und steht dort als separater Download parallel zur Originalversion bereit. Mindestvoraussetzung ist eine allerdings Grafikkarte, die Raytracing unterstützt, da das Grafik-Feature die zentrale Neuerung des Updates ausmacht.Dieses soll Lichtquellen nun deutlich schöner und auch realistischer darstellen. Das gilt glei­cher­ma­ßen für künstliches Licht in Gebäuden als auch für natürliche Lichtquellen, also bei­spiels­wei­se das Sonnenlicht, welches die Wolkendecke durchbricht. Aber auch Explosionen, Mündungsfeuer oder Flammenwerfer profitieren von den grafischen Verbesserungen. Die Entwickler haben zudem eng mit Nvidia zusammengearbeitet, um die Ray Traced Global Illumination-Technologie des ursprünglichen Spiels zu verbessern. Darüber hinaus ist die RT Emissive-Technologie des Two-Colonel-DLCs jetzt im gesamten Spiel nutzbar.Weiter bringt das Update ein 4K-Texturenpaket, einen Field-of-View-Slider und DLSS 2.0 - eine Nvidia-Grafikkarte ist zumindest für letzteres Feature natürlich Voraussetzung.Für die PlayStation 5 und Xbox Series X kündigt der Entwickler 4A Games ebenfalls ein kostenloses Update an. Das sogenannte Gen-9-Upgrade erscheint am 18. Juni und bringt dann ebenfalls Raytracing, einen FOV-Slider, kürzere Ladezeiten sowie Unterstützung von 3D Audio und der besonderen Funktionen des DualSense-Controllers auf der PS5. Auf den Konsolen soll das Spiel dann in 4K-Auflösung mit flüssigen 60 fps laufen (Xbox Series S: 1080p).