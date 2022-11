Marvel's Midnight Suns - Neuer Trailer stellt das Kampfsystem vor

Anfang des kommenden Monats veröffentlicht das Studio Firaxis Games (XCOM) sein nächstes Spiel: In Marvel's Midnight Suns erwartet uns dann eine interessante Mischung aus Superheldenstory, Taktik-Kämpfen und Kartenspiel. Ein neuer Trailer widmet sich nun den rundenbasierten Gefechten.Das neue Video zeigt im Wechsel Zwischensequenzen und tatsächliches Gameplay. Spieler schlüpfen in Midnight Suns in die Rolle des Hunters, ein Held, der speziell für das neue Spiel erschaffen wurde und bezüglich Aussehen und Superkräften frei angepasst werden darf. Bei den Kämpfen gegen die dämonische Lilith bekommt der Jäger aber tatkräftige Unterstützung von weiteren bekannten Marvel-Helden, darunter Blade, Wolverine, Iron Man, Doctor Strange und Spider-Man.Das Besondere: Die taktisch anspruchsvollen Kämpfe laufen ähnlich wie in den XCOM-Spielen rundenbasiert ab und nutzen zudem ein Kartensystem. Über Karten erhalten die Helden verschiedene Verbesserungen, die ihnen dann etwa mehr Kraft und Widerstandsfähigkeit verleihen oder besonders effektive Angriffe ermöglichen.Marvel's Midnight Suns erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S . Versionen für die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch folgen später, voraussichtlich aber erst im nächsten Jahr.