Marvel's Avengers - Neuer Trailer, Details zu Boni und Editionen

Wenn Marvel's Avengers im September in den Handel kommt, darf zwischen drei unterschiedlichen Editionen gewählt werden. Was diese enthalten, erklärte nun der Publisher Square Enix. Außerdem wurden diverse Boni für Vorbesteller angekündigt - und es gibt einen neuen Trailer zum Spiel zu sehen.Marvel's Avengers erscheint nach einer Verschiebung am 4. September 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Neben einer Standard-Edition wird es dann eine Deluxe-Edition als Steelbook geben, die ein zusätzliches Outfit-Pack (sechs Outfits), sechs Obsidian Namensschilder und einen vorzeitigen Zugang zum Spiel (72 Stunden) mitbringt. Die sogenannte "Earth's Mightiest Edition" legt zudem noch eine 30 Zentimeter große Captain-America-Figur, eine Hulk-Figur, einen Mjölnir-Schlüsselanhänger, eine Black-Widow-Gürtelschnalle, die Pläne für Iron Mans Rüstungsprototypen, Kamala Khans Ehren-Avenger-Anstecker sowie ein Gruppenfoto der Avengers oben drauf.Wer das Spiel vorbestellt, erhält weiterhin ein exklusives Marvel Legacy Outfit-Pack, ein Namensschild und garantierten Zugang zur Betaphase des Spiels. Weitere Extras soll es bei teilnehmenden Händlern geben.