Like a Dragon Ishin: Sega zeigt den Launch-Trailer zum Samurai-Epos

Like a Dragon: Ishin! ist ab sofort für PC und Konsole erhältlich: Das Remake des PlayStation-Klassikers holt zwar bekannte Figuren der Yakuza-Reihe zurück, spielt allerdings nicht modernen Japan, sondern erzählt stattdessen ein actionreiches Samurai-Drama. Zum Start zeigt Sega den offiziellen Launch-Trailer.Die Geschichte von Like a Dragon: Ishin! spielt im Kyo der 1860er-Jahre. Vor dem Hintergrund eines aufkeimenden Bürgerkriegs schlüpfen Spieler in die Haut des Samurai Sakamoto Ryoma, der in der damaligen Hauptstadt Japans nach dem wahren Mörder seines Vaters sucht - und sich so gleichzeitig von den gegen ihn selbst erhobenen Mordanschuldigungen reinwaschen will.Sakamoto Ryoma wurde von den Entwicklern übrigens nicht frei erfunden: Der Samurai hat zwischen 1836 und 1867 tatsächlich gelebt und er spielte eine wichtige Rolle für die Meiji-Restauration und das Ende des Shogunats in Japan. Optisch ähnelt dieser in Like a Dragon: Ishin! aber vielmehr Kazuma Kiryu, dem Helden der meisten Yakuza-Spiele. Und auch weitere bekannte Charaktere wie etwa Goro Majima tauchen hier mit anderem Namen wieder auf.Das originale Like a Dragon: Ishin! war ursprünglich 2014 in Japan für die PS3/PS4 erschienen, schaffte damals aber nicht den Sprung in den Westen. Mit dem Remake für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S ist das Spiel nun erstmals auch mit englischen beziehungsweise sogar deutschen Untertiteln erhältlich.