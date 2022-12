Like a Dragon: Ishin - Neuer Trailer zu den verschiedenen Kampfstilen

Sega stimmt mit einem neuen Trailer auf das Remake von Like a Dragon: Ishin ein. Die Neuauflage des Yakuza-Spin-offs spielt in der Samurai-Ära, weshalb vor allem hitzige Schwertkämpfe im Gameplay-Fokus stehen. Allerdings gibt es noch andere Möglichkeiten, Feinde zu Boden zu bringen.So wie wir es mittlerweile von der Yakuza-Reihe her kennen, kann auch in Like a Dragon: Ishin auf verschiedene Kampfstile zurückgegriffen werden. Der Titelheld Sakamoto Ryoma kann somit in bester Samurai-Manier zum Katana greifen, Feuerwaffen zücken oder seine Fäuste sprechen lassen. Der Wild-Dancer-Stil kombiniert schließlich Angriffe mit Schwert und Pistole. Natürlich dürfen Spieler wieder frei zwischen den vier Stilrichtungen wechseln.Das originale Like a Dragon: Ishin erschien 2014 für die PS3 und PS4, allerdings ausschließlich in Japan. Die Neuauflage schafft es hingegen auch bei uns in den Handel, und zwar am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S