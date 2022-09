Like a Dragon: Ishin - Ableger der Yakuza-Reihe bekommt ein Remake

Das Yakuza-Spin-off Like a Dragon: Ishin bekommt eine Neuauflage - und erscheint zum ersten Mal auch außerhalb Japans: Dies kündigte Sega nun zusammen mit dem Ryu Ga Gotoku Studio an. Gleich zwei Trailer zeigen, wie das opulente Samurai-Adventure aussieht.Im Gegensatz zu den anderen Teilen der Yakuza-Reihe spielt Like a Dragon: Ishin! nicht im modernen Japan, sondern in der fiktiven Stadt Kyo, die an das echte Kyoto angelehnt ist. Spieler schlüpfen während der 1860er Jahre in die Rolle des Helden Sakamoto Ryoma, der auch in der echten japanischen Geschichte für einen einschneidenden Wandel sorgte. Das Besondere: Optisch erinnert seine Videospiel-Version stark an Kazuma Kiryu, den Protagonisten anderer Yakuza-Spiele. Im Ankündigungstrailer und vor allem im Ambush-Trailer lassen sich zudem noch weitere bekannte Gesichter wiedererkennen.Spieler können in Like a Dragon: Ishin zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln und so als Schwertkämpfer oder Schütze ihren Feinden entgegentreten - oder beides kombinieren. Alternativ prügelt Sakamoto Ryoma einfach mit seinen bloßen Fäusten auf die Gegner ein. Ähnliches kennt man ja bereits aus der Yakuza-Reihe. Das Spiel nutzt die Unreal Engine 4 und sieht dementsprechend deutlich schöner als das originale Ryu ga Gotoku Ishin von 2014 aus, welches damals keine Veröffentlichung im Westen bekam.Like a Dragon: Ishin erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S