Like a Dragon: Ishin! - Neuer Trailer mit Einblicken in die Story

Sega veröffentlicht im Februar eine Neuauflage des Yakuza-Spin-offs Like a Dragon: Ishin!, welches nicht in der Gegenwart, sondern im Kyoto der 1860er-Jahre spielt. Ein Trailer verrät jetzt weitere Details zur Handlung und zeigt neue Eindrücke aus dem feudalen Japan.Spieler schlüpfen in Like a Dragon: Ishin! in die Haut des Samurai Sakamoto Ryoma, der nach Kyoto reist, um dort den wahren Mörder seines Vaters zu finden und sich selbst von den Anschuldigungen des Mordes reinzuwaschen. Da Ishin somit weit vor der eigentlichen Yakuza-Reihe spielt, sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Wer bereits Spielerfahrungen mit Kazuma Kiryu und Co. gesammelt hat, wird hier aber wieder vertraut wirkende Charaktere treffen, wenn auch unter anderen Namen.Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023, im Gegensatz zum Original auch außerhalb Japans mit deutschen/englischen Untertiteln. Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten verfrühten Zugang und dürfen schon ab dem 17. Februar losspielen.