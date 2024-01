Like a Dragon: Infinite Wealth - Sega zeigt den Launch-Trailer

Optimierte Rollenspiel-Mechaniken

Ab sofort ist Like a Dragon: Infinite Wealth für PC und Konsole erhältlich. Den Start markiert Sega mit einem neuen Übersichtstrailer zum Spiel, der noch einmal alles Wichtige für Rückkehrer und Neueinsteiger in die erfolgreiche Yakuza-Reihe (inzwischen: Like a Dragon) zusammenfasst.Like a Dragon: Infinite Wealth bringt das actionbasierte Rollenspiel-Gameplay seines Vorgängers zurück. Dieses wurde jedoch an wichtigen Stellen verbessert. So können sich nun alle Teammitglieder zwischen ihren Angriffen frei bewegen, was für schnellere und taktisch anspruchsvollere Kämpfe sorgen soll. Den aus anderen Rollenspielen bekannten Klassen entspricht in Infinite Wealth ein Jobsystem, welches den Charakteren nicht nur bestimmte Fähigkeiten und Waffen, sondern auch passende Outfits zuteilt.Während es in der Hauptgeschichte zu einem schicksalhaften Aufeinandertreffen des neuen Helden Ichiban Kasuga und alten Protagonisten Kazuma Kiryu kommt, gibt es für Spieler auch abseits des eigentlichen Geschehens wieder einiges zu erleben.Der neue Schauplatz Hawaii bietet dafür reichlich Möglichkeiten zum entspannten Zeitvertreib, etwa mit Karaoke, Mah-Jongg, Golf, Angeln oder ziemlich schrägen Fotosafaris. Neu sind auch das an den Klassiker Crazy Taxi angelehnte Minispiel Crazy Delivery oder die Sujimon-Kämpfe, in denen Spieler Kämpfer sammeln und gegeneinander antreten lassen.Like a Dragon: Infinite Wealth ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.