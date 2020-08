Lego Star Wars: Die Skywalker Saga startet später, neuer Trailer

Alle News zur Spielemesse in Köln

Wer Fan von Star Wars und von Lego ist, durfte sich bei der Opening Night Live zur Gamescom in diesem Jahr gleich doppelt freuen, denn beim Online-Event wurde ein erster Gameplay-Trailer zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga gezeigt. Leider erscheint das Spiel nun aber später als ursprünglich geplant.Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ist zwar nicht der erste Star Wars-Titel im Lego-Stil, sicherlich aber das bislang ambitionierte Projekt. Dieses soll Spieler nämlich durch die Story aller neun Kinofilme führen und sie so zumindest die wichtigsten Momente der gesamten Skywalker-Geschichte noch einmal erleben lassen - natürlich wieder mit dem gewohnten Humor der Lego-Videospiele. Eine feste Reihenfolge geben die Entwickler dabei nicht vor, man darf also jederzeit eine beliebige Episode der Saga auswählen.Wer sich selbst oder andere zu Weihnachten mit dem Spiel beschenken wollte, muss allerdings eine Enttäuschung hinnehmen: Lego Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint nun nicht mehr wie geplant Ende dieses Jahres, sondern erst im Frühjahr 2021 für den PC, Mac, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X sowie Nintendo Switch