Lego Star Wars: Die Skywalker Saga - Neuer Trailer zeigt die Schurken

Mit Lego Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint im nächsten Monat das bisher umfangreichste Lego-Spiel von TT Games, denn dieses soll die Geschichte aller neun Star Wars-Filme abdecken. Dass dabei auch die dunkle Seite der Macht nicht zu kurz kommt, zeigt nun ein neuer Trailer. Außerdem erfahren wir, was es mit "Order 67" auf sich hat.In wenigen Tagen kommt Lego Star Wars: Die Skywalker Saga in den Handel und lässt uns die gesamte Skywalker-Story noch einmal nachspielen - erzählt mit dem typischen Lego-Humor. Mit dabei sind natürlich auch alle bekannten Schurken, der neue Trailer zeigt etwa Ausschnitte mit Palpatine/Darth Sidious, Kylo Ren, General Grievous und Darth Vader.Lego Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint am 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.