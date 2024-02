Judas: Neuer Story-Trailer versprüht jede Menge BioShock-Flair

Retten oder zerstören

Das Entwicklerstudio Ghost Story Games hat einen neuen Trailer zu Judas veröffentlicht, einem Ego-Shooter, der nicht ganz zufällig an die beliebte BioShock-Reihe erinnert. Im Video erfahren wir etwas mehr zur Hintergrundgeschichte und sehen neues Gameplay-Material.Schauplatz der intensiven Einzelspielerkampagne von Judas ist die Weltraumstadt Mayflower, ein Ort, an dem Maschinen die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens der Bewohner übernommen haben. Freies Denken und eigenständiges Handeln sind strikt verboten und auch kaum möglich, denn Gedanken und Gefühle wie Liebe, Angst oder Hass sind nicht echt, sondern werden den Menschen in ihre Gehirne eingepflanzt.Als Judas werden Spieler (unfreiwillig) aus diesem System herausgerissen und können nun selbst bestimmen, ob sie eine Revolution gegen die Maschinen anführen oder Mayflower dem Untergang überlassen wollen. Entscheidungen sollen dabei maßgeblich das Verhalten anderer Bewohner und den Verlauf der Geschichte beeinflussen.Dass sowohl die Story als auch das gezeigte Gameplay stark der BioShock-Trilogie ähneln, ist wenig überraschend, immerhin entsteht der Shooter unter der Leitung von Ken Levine, der auch schon an BioShock und BioShock Infinite als Creative Director gearbeitet hatte. Wann Judas erscheint, ist bis jetzt nicht bekannt, das Spiel befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung.