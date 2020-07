Hyper Scape - Ubisofts Battle-Royale-Shooter als Open Beta gestartet

Uplay - Spiele-Client von Ubisoft

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Erst vor wenigen Tagen hatte Ubisoft den Battle-Royale-Shooter Hyper Scape offiziell vorgestellt . Ein wenig überraschend wurde nun auch der unmittelbare Start der Open Beta verkündet, sodass Interessierte das Spiel jetzt herunterladen und kostenlos ausprobieren können - zumindest auf dem PC. Nach einer Anmeldung kann die offene Beta über Uplay gestartet werden. Im Vergleich zum recht begrenzten Techniktest in der Ver­gan­genheit gibt es eine neue Waffe (Harpy-Maschinenpistole) und einen neuen Schockwellen-Hack, der andere Spieler zurückstößt. In der Open Beta stehen die vier Spielmodi Squad-Kronenjagd, Solo-Kronenjagd, Hack-Rennen und Turbomodus bereit, zudem eröffnet ein In-Game-Shop, in dem sich jedoch ausschließlich kosmetische Inhalte finden.In Hyper Scape treten bis zu 100 Spieler in einer futuristischen Spielwelt gegeneinander an, um die Krone des Champions zu gewinnen. Verschiedene "Hacks" verleihen den Teil­neh­mern unterschiedliche Fähigkeiten und sollen so für Abwechslung sorgen. Neben dem PC erscheint der Free-to-play-Shooter auch für die PlayStation 4 und Xbox One . Zusätzlich zum Cinematic-Trailer zeigt Ubisoft bei YouTube noch ein weiteres Video zum Betatest.