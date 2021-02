Hyper Scape - Online-Event rund um den Charakter Ace ist gestartet

Im Online-Shooter Hyper Scape ist ein neues Community-Event gestartet, in dem sich Teil­neh­mer eine zusätzliche Nahkampfwaffe sichern können. Zum Start zeigt Ubisoft einen ra­san­ten CGI-Trailer, in dem vor allem der Charakter Ace im Mittelpunkt steht.Wie Ubisoft erläuternd zum Video schreibt, hat Ace während des Blackouts sein Fa­mi­li­en­ge­schäft aufgeben müssen und ist seitdem auf die Unterstützung seiner Tante Chiako an­ge­wie­sen. Allerdings ist deren Hilfe an eine Bedingung geknüpft: Ace muss sein Können gegen den gefährlichen Attentäter Mr. Red unter Beweis stellen.Für die Community bedeutet dies: zusammenarbeiten, bis gemeinsam fünf Millionen Kills erreicht wurden. Als Belohnung winkt für alle Teilnehmer die Nahkampfwaffe "Armlänge" als Bonus. Hyper Scape setzt auf ein Free-to-play-Modell, ist also kostenlos spielbar. Der Shoo­ter ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erhältlich.