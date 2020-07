Hyper Scape - Ubisoft stellt seinen neuen Battle-Royale-Shooter vor

Kampf um die virtuelle Krone

Hacks und Squads

Technischer Test auf dem PC gestartet

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ubisoft hat mit Hyper Scape einen weiteren Battle-Royale-Shooter angekündigt, in dem Spieler auf dem PC und der aktuellen Kon­so­len­generation um die Krone des Champions kämpfen müssen - und zwar kostenlos. Mit interessanten Features wie speziellen Hacks oder einer "Geist"-Funktion will sich der Shooter von der reichlich vorhandenen Konkurrenz abheben.In einem Trailer stellt Ubisoft den neuen Shooter ausführlich vor. Wir erfahren: Hyper Scape spielt in der virtuellen Stadt Neo Arcadia, wobei der Entwickler hier klar die vertikale Ausrichtung der Karte betont. Gefechte können sich somit des Öfteren auch mal auf Hoch­haus­dächer verlagern. Insgesamt scheint Neo Arcadia vollständig urban geprägt zu sein, ländliche oder naturbelassene Regionen sollte man eher nicht erwarten.Zu Beginn einer Partie landen bis zu 100 Spieler gleichzeitig mit je einer Einsatzkapsel an einem frei wählbaren Punkt auf der Karte. Von da an geht es darum, möglichst schnell bessere Ausrüstung und Waffen zu finden und andere Spieler auszuschalten. Die letzten Über­le­ben­den treten sich dann in einem Showdown gegenüber - hier kann man dann entweder gewinnen, indem man die Hyper-Scape-Krone einsammelt und 45 Sekunden trägt oder eben als letzter überlebt.Bestimmte Charakterklassen gibt es dabei nicht. Eine Besonderheit von Hyper Scape sind die sogenannten "Hacks", die sich in Neo Arcadia einsammeln lassen. Diese bringen dem Spieler zusätzliche Offensiv- oder Defensivkräfte und können - so wie auch die Waffen - in mehreren Stufen verbessert werden.Spieler sind in Hyper Scape nicht zwingend auf die alleingestellt. Squads, bestehend aus drei Spielern, können zusammenarbeiten und sich die Krone gemeinsam sichern. Das Be­son­de­re: Stirbt ein Spieler, ist er nicht zum bloßen Zuschauen verdammt, sondern kann als Geist oder "Echo" die Spielwelt auskundschaften und sogar wieder zurück ins Spiel geholt werden.Hyper Scape ist auf dem PC als technischer Test gestartet, der noch bis zum 7. Juli 2020 andauert. In dieser Zeit können sich Interessierte einen Testzugang zum Spiel sichern, indem sie ausgewählten Twitch-Streamern beim Spielen zuschauen und dabei 'Drops' einsammeln . Die finale Version von Hyper Scape erscheint neben dem PC auch für die PlayStation 4 und Xbox One