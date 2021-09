Hot Wheels Unleashed: Offizieller Launch-Trailer zum Rennspiel ist da

Mattel und Milestone veröffentlichen in dieser Woche das Rennspiel Hot Wheels Unleashed für PC und Konsole. Neben den eigentlichen Rennen mit den kleinen Spielzeugautos soll außerdem das kreative Basteln eigener Strecken sowie der Sammelaspekt im Vordergrund stehen. Wenige Tage vor dem Start gibt es nun den obligatorischen Launch-Trailer zu sehen.Hot Wheels Unleashed bringt die kultigen Spielzeugautos als Videospiel auf die Bildschirme und geht mit mehr als 60 unterschiedlichen Fahrzeugen an den Start, darunter sowohl exklusive Hot Wheels-Modelle als auch Nachbauten echter Boliden sowie bekannte Flitzer der Popkultur. Wer möchte, kann also auch mit dem Batmobil oder K.I.T.T. losfahren. Über einen Editor lassen sich die Lackierungen zudem individuell gestalten.Die interaktiven Umgebungen orientieren sich an verschiedenen Themenwelten und führen die Spielzeugautos etwa durch eine Werkstatt, einen Skatepark oder einen Campus. Im Streckeneditor dürfen Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und anschließend ihre Kreationen natürlich auch mit anderen teilen. Im Multiplayer sind Rennen mit bis zu 12 Gegnern möglich.Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch.