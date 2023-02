Horizon: Call of the Mountain - Sony zeigt den Launch-Trailer

In der kommenden Woche läutet Sony die nächste Generation seiner VR-Brille ein. Eines der ersten großen Highlights für die PlayStation VR 2 wird dann Horizon: Call of the Mountain sein, welches jetzt seinen offiziellen Launch-Trailer erhalten hat. Dieser zeigt, auf welchem Grafik-Niveau sich das Spiel befindet.Horizon: Call of the Mountain ist natürlich ein Ableger von Horizon Zero Dawn beziehungsweise Horizon Forbidden West und wurde von Grund auf als Virtual-Reality-Erfahrung entwickelt. In dem Abenteuer steht dabei allerdings nicht die Heldin Aloy im Mittelpunkt, stattdessen erleben wir hier als Ryas ein Abenteuer aus der Ego-Perspektive. Das Setting bleibt aber gleich, Spieler dürfen sich also auf schweißtreibende Kämpfe gegen Robo-Dinosaurier und Klettereien in schwindelerregender Höhe einstellen.Horizon: Call of the Mountain erscheint am 22. Februar 2023 exklusiv für die PlayStation VR 2, die ebenfalls ab diesem Datum erhältlich ist. Zum Spielen wird dann auch eine PlayStation 5 benötigt.