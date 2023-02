PlayStation VR2 ab sofort erhältlich, Trailer feiert die ersten Spiele

Sony hat am Mittwoch die PlayStation VR2 veröffentlicht. Die zweite Generation der Virtual-Reality-Brille setzt als Zubehör für die PlayStation 5 ebendiese Konsole voraus. In einem neuen Trailer stellt Sony ein paar der Titel vor, die im Veröffentlichungszeitraum des Headsets erscheinen.Die PlayStation VR2 ist da und wird in den nächsten Tagen an alle Vorbesteller ausgeliefert, die sich entweder nur für die VR-Brille (599,99 Euro) oder das Bundle mit dem Spiel Horizon Call of the Mountain (649,99 Euro) entschieden haben. Beide Pakete enthalten zudem zwei VR2-Sense-Controller. Im Vergleich zur ersten VR-Brille von Sony wird für das Tracking nun keine externe Kamera mehr benötigt.Zwar sind die für die PS VR1 veröffentlichten Spiele inkompatibel, zum Start beziehungsweise für die kommenden Wochen wurden aber mehr als 40 Spiele angekündigt, von denen Sony einige im Video vorstellt. Dazu zählen Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, das VR-Update für Gran Turismo 7, Resident Evil Village VR-Mode oder Moss: Book 2.Frisch angekündigt wurden außerdem Another Fisherman's Tale, Gorn, Nock: Bow + Arrow Soccer, Hellsweeper VR, Ragnarock, Runner, Startenders: Intergalactic Bartending, Sushi Ben, Swordsman VR und Unplugged: Air Guitar. Diese Spiele hat Sony im PlayStation Blog genauer vorgestellt.