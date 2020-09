Hogwarts Legacy - Rollenspiel im Harry-Potter-Universum enthüllt

Die Ankündigung von Hogwarts Legacy beim PlayStation-Showcase am Mittwoch dürfte vor allem bei Fans der Harry-Potter-Reihe für Begeisterung gesorgt haben, denn in dem Spiel dürfen diese die legendäre Zauberschule und die Welt um diese herum frei erkunden. Im Trailer sind bereits ein paar der Dinge zu sehen, die es dabei zu entdecken gibt.In Hogwarts Legacy schlüpfen Spieler allerdings nicht in die Rolle von Harry Potter oder ei­nes anderen Charakters der Reihe. Stattdessen spielt die Geschichte vor den Romanen be­ziehungsweise Filmen, am Ende des 19. Jahrhunderts. Als Zauberschüler kommen Spieler einer "geheimen Wahrheit der Zauberwelt" auf die Spur. Während des Abenteuers kann der eigene Charakter bezüglich seiner Fähigkeiten immer weiter verbessert und im Zaubern so­wie Kämpfen trainiert werden.Im Verlauf der Geschichte werden Spieler dabei auch immer wieder vor schwere Ent­schei­dun­gen gestellt, die wohl auch Einfluss auf das weitere Geschehen haben dürften. Hogwarts Legacy erscheint 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und die Xbox Series X