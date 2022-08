Hogwarts Legacy: Gamescom-Trailer zeigt die dunkle Seite der Magie

Alle News zur Spielemesse

Warner Bros versorgt Potterheads zur Gamescom mit einem neuen Trailer zum Rollenspiel Hogwarts Legacy, das im Februar des nächsten Jahres erscheint. Das Video widmet sich vorrangig einer optionalen Begleitquest, die sich um einen Slytherin-Schüler und ein moralisches Dilemma dreht.Das neue Video mit dem Titel "Das dunkle Vermächtnis" zeigt Ausschnitte aus einer Nebenquest-Reihe, welcher Spieler folgen können, wenn sie sich mit dem Slytherin-Schüler Sebastian Sallow anfreunden. Wer dies tut, muss sich jedoch auch entscheiden, ob er die dunkle und verbotene Seite der Magie annehmen will oder nicht. Beide Wege scheinen aber weitreichende Konsequenzen nach sich zu ziehen.Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S sowie zu einem späteren Zeitpunkt für die Nintendo Switch. Vorbesteller der digitalen Deluxe Edition sichern sich einen früheren Zugang zum Spiel sowie Bonusinhalte, darunter ein Onyx Hippogreif als Reittier und eine Feldmütze der dunklen Künste.