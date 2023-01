Hogwarts Legacy: Der offizielle Cinematic-Trailer verzaubert

Warner Bros. hat einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy veröffentlicht. In dem Video sehen wir, wie eine Eule eine Einladung zur Zauberschule an einen neuen Schüler zustellt. Dabei bekommen wir ein paar der Gebiete und Charaktere des Spiels zu Gesicht.Mit Hogwarts Legacy geht für viele Fans der Harry Potter-Romane ein Traum in Erfüllung, denn sie werden endlich als Schüler an der legendären Zauberschule Hogwarts aufgenommen. Mit einem individuell gestalteten Charakter können dabei so ziemlich alle Winkel der Schule, aber auch Regionen jenseits der Mauern, frei erkundet werden. Dabei gilt es, einem uralten Geheimnis auf die Schliche zu kommen, welches die Welt der Zauberei für immer verändern könnte. Trotz der wartenden Abenteuer sollte gelegentlich aber auch die Schulbank gedrückt werden, um neue Zaubersprüche zu lernen und die eigenen magischen Fähigkeiten zu verbessern.Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für den PC sowie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen am 4. April, Besitzer einer Switch müssen sich hingegen noch bis zum 25. Juni gedulden. Erst kürzlich hatte Warner Bros. die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version bekannt gegeben.