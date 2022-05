Hogwarts Legacy: Neuer Trailer zeigt die PS5-exklusiven Features

Wenn Ende des Jahres Hogwarts Legacy erscheint, wird das Spiel von den besonderen Fähigkeiten Sonys aktueller "Next-Gen"-Konsole, der PlayStation 5 , Gebrauch machen. Ein neuer Trailer zeigt, auf welche Features sich Potter-Fans mit entsprechender Hardware daheim freuen dürfen.Zwar erscheint Hogwarts Legacy auch für den PC, die Nintendo Switch, die Xbox Series X/S und sogar die vorherige Konsolengeneration von Sony und Microsoft, dennoch wird das Spiel auf der PS5 einige Extras mitbringen. So soll das haptische Feedback des Dualsense-Controllers für eine verbesserte Immersion sorgen und Spieler bestimmte Ereignisse in der Welt fühlen lassen. Auch die adaptiven Trigger kommen auf ähnliche Art und Weise, etwa beim Zaubern, zum Einsatz.Die dynamische Lichtleiste des Controllers reagiert ebenfalls auf Zauber und zeigt ansonsten die Farbe des im Spiel gewählten Hauses an. Geeignete Lautsprecher oder Kopfhörer vorausgesetzt, ertönt die Welt von Hogwarts Legacy in detailliertem 3D-Audio.